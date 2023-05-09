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Dünya, Asrın felaketi

İngiliz öğrencilerden Türkiye'deki depremzedelerle "kalpten" dayanışma

Londra'da bir ilköğretim okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek amacıyla okulları ile Türkiye arasındaki 2 bin 500 mil mesafeyi temsilen kağıttan 2 bin 500 kalp figürü hazırladı.

Zuhal Demirci  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
İngiliz öğrencilerden Türkiye'deki depremzedelerle "kalpten" dayanışma Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

İngiltere

Başkent Londra'daki St. John's Church of England okulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan bir heyet, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı ziyaret etti.

Heyetteki öğrenciler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerle dayanışma sergilemek amacıyla okulları ile Türkiye arasındaki yaklaşık 2 bin 500 mil mesafeyi temsilen farklı boyutlarda kağıtlardan hazırladıkları 2 bin 500 kalp figürünü Büyükelçi Ertaş'a takdim etti.

İngiliz öğrencilerin kalp şeklinde kestiği kağıtlarda, Türk bayrağını resmettiği, "sizinleyiz", "yalnız değilsiniz", "başınız sağ olsun" notları yazdığı görüldü.

Heyet, depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu.

"Çocuklarımızın hassasiyeti hepimizi çok etkiledi"

Büyükelçi Ertaş, ziyaretteki konuşmasında, Türkiye'yle sergiledikleri dayanışma için St. John's Church of England okulu öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ertaş, "Çok güzel bir dayanışma örneği gösterdiniz. Cömertliğiniz, hassasiyetiniz ve özellikle de bu yaştaki çocuklarımızın inceliği hepimizi çok etkiledi." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ertaş, İngiliz öğrencilerin depremin ardından Türkiye'yle dayanışma amacıyla ortaya koyduğu bu değerli çalışmanın çok güzel bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ertaş, konuşmasının sonunda heyetteki her bir çocuğa özel yazdığı mektubu takdim etti.

Öğrenciler, depremzedelere nakdi yardım da yaptı

Heyette yer alan öğretmen Ian Newton, öğrencileri makamında ağırlayan Büyükelçi Ertaş'a teşekkür etti.

Öğrencilerin, Türkiye ile dayanışma mesajını Büyükelçi'yle bir araya gelerek açıklayabildiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Newton, "Öğrenciler, kendi zamanlarını ayırdılar. Kalpten kağıtlar kestiler, yapıştırdılar ve bir araya getirdiler. Kendi zamanlarının çoğundan vazgeçtiler ve onları tek tek saydılar. Sizler de bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Sizinle tanışabilmek ve bunu neden yaptığımızı açıklayabilmek çok güzel." diye konuştu.

St. John's Church of England okulu öğrencileri, depremden etkilenenlere nakdi yardımda da bulundu.

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