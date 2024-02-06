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Kültür, Asrın felaketi

Hatay'da sanatçılar yıkıntıların arasında eserlerini sergiledi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılında, 45 sanatçı yıkıntılar arasında eserlerini sergiledi.

Mehmet Bayrak  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Hatay'da sanatçılar yıkıntıların arasında eserlerini sergiledi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Saray Caddesi'nde bir araya gelen sanatçılar, depremin birinci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, sanatçıların farklı tekniklerle yaptığı tablolar yer aldı.

Sergiye katılan Mehmet Oflazoğlu, gazetecilere, sanatın iyileştirici gücüyle kayıplarını anmak istediklerini söyledi.

Sanatçı Edip Bağdatlı da Antakyalıların güçlü insanlar olduğunu belirtti.

İnsanların birbirlerine sanatla sarılması gerektiğini aktaran Bağdatlı, "Hala içimizde umut var. Biz sergimizle bu umudu pekiştirmek istedik. Antakya kendi küllerinden doğan bir şehirdir. Bu şehir yedi kez yerle bir olmasına rağmen ayağa kalkmasını bildi. Bugün de ayağa kalkacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Yakma resim sanatçısı Naim Gülbol ise karma sergiye 3 tabloyla katıldığını dile getirdi.

Şehrin simgesi eserlerini özenle koruduğunu anlatan Gülbol, "Hatay'ımızı yeniden canlandırmak için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Biz sanatçılar grubu olarak 'biz de varız' diyerek buraya geldik." ifadesini kullandı.

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