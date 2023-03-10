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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da görevini tamamlayan jandarmalar "Komando Marşı" ile kentten ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Hassa ilçesinde görevlendirilen Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı askerleri, kentten ayrılırken "Komando Marşı"nı okudu.

Sinan Balcıkoca, Abdullah Doğan  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Hatay'da görevini tamamlayan jandarmalar "Komando Marşı" ile kentten ayrıldı Kaynak: Hatay Valiliği

Hatay

Kastamonu'dan gelen 1270 komando, Hassa'daki görevlerini tamamlayarak törenle birliklerine uğurlandı. Hassa merkez, Aktepe ve Akbez'deki törenlere vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Hassa'da görevlendirilen Yozgat Valisi Ziya Polat'ın da katıldığı uğurlama töreninde askerler "Komando Marşı" söyledi. Dev Türk bayrağının altında marş söyleyen askerlerin kentten ayrılışı dronla kaydedildi.

Depremin olduğu günden beri ilçede arama kurtarma, güvenlik, çadır kurma, aşevlerinde yemek dağıtma, öğrencilerle ilgilenme gibi görevlerde bulunan askerlerin, caddelerdeki yürüyüşü vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

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