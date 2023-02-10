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Hatay’da, İskenderun Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasının yıkılan bloğunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'nin Raufbey Mahallesinde on katlı bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz altında kalan baba ve 5 yaşındaki kızı 90. saatte kurtarıldı

Hakkari'den, "asrın felaketi"nin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), diğer ekiplerin de desteğiyle bir baba ile 5 yaşındaki kızını 90. saatte enkazdan sağ çıkardı.

Sayim Harmancı   | 10.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan baba ve 5 yaşındaki kızı 90. saatte kurtarıldı

Hakkari

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'den depremin en çok hasar verdiği kentlerden Hatay'a görevlendirilen ve şimdiye kadar birçok kişinin canlı kurtarılmasına katkı sağlayan UMKE görevlileri, bölgedeki diğer ekiplerle Odabaşı Mahallesi Gürsel Sokak'taki Prestij Asi Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.

Ekipler, depremden 90 saat sonra Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızını sağ çıkararak çevredekilere büyük mutluluk yaşattı.

Ambulansa alınan baba ile kızı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

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