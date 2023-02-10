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Hatay’ın Antakya İlçesindeki Yeşilyurt Apartmanının enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesindeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesi Mete Aslan Bulvarı’ndaki 5 katlı apartmanın enkazından ses alındı. Aynı aileden 6 toplamda 9 kişinin olduğu belirtilen enkazdan yayındayız.
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Asrın felaketi

Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki depremzede 90'ıncı saatte kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altına kalan 40 yaşındaki Tefik Atraş 90. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.

Bilal Altıok   | 10.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki depremzede 90'ıncı saatte kurtarıldı

Burdur

Burdur Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi 23 Sokak 13 numaralı apartmanda Atraş'a ulaştı.

Buradaki 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, depremin 90. saatinde Atraş'ı enkazdan çıkarmayı başardı.

Bölgede görev yapan Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansına alınan Atraş, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Atraş'ın ambulansla hastaneye giderken Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar sağlık ekibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.







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