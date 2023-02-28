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Hatay'da depremzedelere yaklaşık 5 bin 500 tır yardım ve 100 bin çadır ulaştırıldı

Hatay'da valilik öncülüğünde AFAD koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin farklı illeri ve yurt dışından gelen yardımlar, depremin yıkıma neden olduğu yerleşim yerlerindeki afetzedelere ulaştırılıyor.

Ufuk Ertop   | 28.02.2023
Hatay'da depremzedelere yaklaşık 5 bin 500 tır yardım ve 100 bin çadır ulaştırıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a gönderilen yardım malzemeleri, Antakya'da Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki 2 depo başta olmak üzere kentteki 22 depoda toplanıyor.

Aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensuplarının da olduğu gönüllüler tarafından tasnif edilen yardım malzemeleri, mahalle muhtarlarıyla iletişime geçilerek ihtiyaca göre afetzedelere en kısa sürede ulaştırılıyor.

Depremlerin ardından kentte koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bölgede çok büyük depremler yaşanması sonucu büyük yıkımın meydana geldiğini anımsatan Memiş, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından çadır ve konteyner kentler oluşturularak afetzedelerin bu bölgelere yerleşmesini sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen yardım malzemelerini afetzedelere ulaştırdıklarını belirten Memiş, "Hatay'da, Antakya ve Defne'de çok ağır hasar oldu. Gelen bütün bu yardım tırlarını 15 ilçedeki kaymakam arkadaşlarımız marifetiyle dağıtıyoruz. AFAD'ın yönlendirmesiyle gelen bütün bu yardımları önce lojistik depolarımıza indiriyoruz. Antakya ve Defne'nin 135 muhtarını her gün arıyoruz, ihtiyaçlarını belirliyoruz. Gıda, hijyen maddesi, su, yatak, battaniye, kıyafet ne ise hiç gecikmeksizin onları afetzedelere ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Memiş, depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya çalıştıklarını ifade etti. Gelen yardımları sağlıklı bir şekilde depremzedelere zamanında ulaştırmanın gayretiyle çalıştıklarını anlatan Memiş, bunun için askerlerin, jandarmanın, polisin, güvenlik korucularının, gönüllülerin büyük bir seferberlik içinde olduğunu söyledi.

"Şu ana kadar 100 bine yakın çadır dağıtıldı"

Vali Memiş, afetzedeler için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yaklaşık 5 bin 500 tır malzemeyi afetzedelerimizle buluşturduk. Vatandaşlarımızdan çadır talepleri oluyor. Özellikle 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra konutunda hiçbir hasar olmasa bile korkudan insanlarımız yoğun çadır talebinde bulunuyor. Şu ana kadar 100 bine yakın çadır dağıtıldı. Onları da imkanlar ölçüsünde gidermeye gayret ediyoruz. 4 depo sadece burada (Antakya), ilçelerle birlikte 22 ana depomuz var. Büyük bir seferberlik içinde tek bir amacımız var, gelen bu yardımlar sağlıklı bir şekilde afetzedelere zamanında ulaşsın. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bütün yardımları ulaştırıyoruz."

Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların da yürütüldüğü sözlerine ekledi.

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