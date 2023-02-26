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Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da çadır kentte kalan çocuğun doğum günü pastası Kayseri'den geldi

Doğum günü pastası istediği görüntü sosyal medyada gündem olan 4 yaşındaki Nurhayat Sağaltıcı'ya üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayla sürpriz yapıldı.

Sercan Küçükşahin, Müzahim Zahid Tüzün   | 26.02.2023
Hatay'da çadır kentte kalan çocuğun doğum günü pastası Kayseri'den geldi

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evleri ağır hasar alan 4 yaşındaki Nurhayat Sağaltıcı'nın doğum günü pastası isteğini kaldıkları çadır kentte, Kayseri'den gelen yardımseverler gerçekleştirdi.

Çadır kentte ailesiyle kalan Sağaltıcı'nın doğum günü pastası istediği görüntüyü sosyal medyada gören Kayserili Dursun Balkaya ve üç arkadaşı, küçük kızın isteğini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Üzerinde Sağaltıcı'nın fotoğrafı olan pasta yaptıran ve Kayseri'den Nurhayat'ın kaldığı çadır kente gelen Balkaya ve arkadaşları, küçük kıza doğum günü sürprizi yaptı.

4 yaşına giren Nurhayat Sağaltıcı, AA muhabirine, doğum günü için kendisine pasta getirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde doğum günü pastası istediğini anlatan Sağaltıcı, bu isteğini yerine getiren ağabeyleri sayesinde mum üfleyip pasta kestiğini dile getirdi.

Anne Nazlıcan Sağaltıcı da böyle bir sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Aile arasında çekilen görüntünün sosyal medyada yayıldığını anlatan anne Sağaltıcı, şöyle devam etti:

"Kendi imkanlarımızla sera çadırı kurmuştuk. Daha sonra çadır kent yapılınca buraya geçtik. Emeği geçen herkese, bu sürprizi yapanlara çok teşekkür ederim. Sosyal medyada yayılan bu video depremin ikinci günü çekildi. Videonun bu kadar etkileşim yapacağını gerçekten bilmiyorduk. Eğlence amacıyla teyzesi çekmişti. Dayısı da çok sevdiği için sosyal medyada paylaştı. Kızımız çok mutlu oldu."

"Hem biz hem kızımız çok mutlu olduk"

Dursun Balkaya da başkan yardımcısı olduğu Balkaya Derneği ile daha önce kente yardım için geldiklerini, küçük kızın isteğinden Kayseri'ye döndükleri gün haberdar olduklarını belirtti.

Balkaya, şunları anlattı:

"Tabii kızımızın bu isteği bizi çok fazla etkiledi. Dernek başkanımız, tekrar Hatay'a dönmemizi, güzel fotoğraflı bir pasta almamızı ve kızımınız bu isteğini yerine getirip doğum gününü kutlamamızı istedi. Biz de hemen pastayı alıp yola çıktık. Kızımızı bulup pastasını getirdik. Onunla berabere doğum gününü kutladık. Biz çok mutluyuz. Kızımıza ve ailesini geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem biz hem kızımız çok mutlu olduk."

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