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Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da çadır kentlerdeki gönüllüler, çocukları gülümsetebilmek için çabalıyor

Hatay'da "asrın felaketi"nin ardından kurulan çadır kentleri ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenleyen Çocuklar Gülsün Hep İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, küçük yaş gruplarındaki depremzedelerin psikososyal destek süreçlerine katkı sağlıyor.

Serkan Avci, Mehmet Bayrak  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Hatay'da çadır kentlerdeki gönüllüler, çocukları gülümsetebilmek için çabalıyor Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Hatay

Ankara merkezli derneğin 25 gönüllüsü, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki çadır kentleri ziyaret ediyor.

Ziyaretlerinde, barınma merkezlerindeki çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan dernek üyeleri, küçük yaş grubundaki depremzedelerin yüzünü güldürmek için etkinlikler organize ediyor.

Gönüllüler, müzik eşliğinde eğlendirdikleri çocukların endişelerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Çadır kentlerde kurdukları sinema sistemiyle çocuk filmi izleme heyecanı da yaşatan ekip, küçük afetzedelerin psikososyal destek süreçlerine katkı sağlıyor.

"Hiçbir çocuk boynu bükük kalmayana dek, diyerek çıktık bu yola"

Çocuklar Gülsün Hep İnsani Yardım Derneği Başkanı Yağız Gazi Avşar, AA muhabirine, depremin ardından afet bölgesindeki çocuklar için hızlıca harekete geçtiklerini söyledi.

Çadır kentlerdeki minik depremzedeler için çabaladıklarını anlatan Avşar, bu kapsamda geçen hafta onlara hamburger ikram ettiklerini, bu hafta ise sinema etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Avşar, çocukları mutlu edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dernek olarak tek bir amacımız var. O da herhangi bir çocuğun yüzünde gülümseme olabilmek. 'Hiçbir çocuk boynu bükük kalmayana dek' diyerek çıktık bu yola. Emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Depremler ya da diğer ihtiyaçlar kısa süreçli değil. Bunun farkındayız. Bu çocukların o günleri unutabilmeleri için sürekli güzel aktivitelere ihtiyaçları var."

Derneğin başkan yardımcılığı görevini de yürüten gönüllülerden Yücel Topuz da çocukları yaşadıkları zorlu süreçten uzaklaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Çocukların yüzlerinde oluşan o masumiyet bizler için bambaşka bir duygu. Biz burada günlerdir uyumuyoruz ama çocukların o masumiyeti bizler için her şeye bedel." diye konuştu.

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