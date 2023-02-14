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Adıyaman’da Merve Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma kurtarıldı. - VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay’da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu karı koca kurtarıldı.

Sergen Sezgin   | 14.02.2023
Hatay’da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı

Hatay

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı kurtardı.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan karı koca hastaneye kaldırıldı.

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