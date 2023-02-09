Guterres: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “asrın felaketi” olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.” dedi.
Ankara
BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.
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