Dolar
18.83
Euro
20.22
Altın
1,860.02
ETH/USDT
1,574.90
BTC/USDT
21,940.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Kriz Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Depremzedeye botunu veren İtfaiye Amiri Burak Demirören AA'ya konuştu - VTR-
logo
Dünya, Asrın felaketi

Guterres: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “asrın felaketi” olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler için “Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.” dedi.

Şeyma Uzundere   | 09.02.2023
Guterres: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden

Ankara

BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Enkazdan çıkardığı depremzedeye botunu veren itfaiyeci: Tüm Türkiye'nin dualarını hissediyoruz, o güçle çalışıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor
Belçika'dan "asrın felaketi"nin mağdurlarına ilk kez uçakla yardım malzemesi ulaştırıldı
TOGEMDER Hatay ve Adıyaman'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi
Madenciler 8 metre derinliğe indiği enkazdan depremzedeye ulaştı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor

Guterres: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden

Kahramanmaraş'ta 89 saat sonra enkazdan baba-oğul çıkarıldı

"Asrın felaketi"nde enkaz altında kalan küçük Ali, 87. saatte kurtarıldı

"Asrın felaketi"nde enkaz altında kalan küçük Ali, 87. saatte kurtarıldı

Uçak ambulanslar deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı

Uçak ambulanslar deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı

Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Avrupalı ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet