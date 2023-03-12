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Gönüllü eğitim neferleri Malatya'daki depremzede çocuklar için görev başında

Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan Malatya'ya gelen gönüllü öğretmenler, depremzede öğrencilere destek için mesai yapıyor.

Ergün Haktanıyan  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Gönüllü eğitim neferleri Malatya'daki depremzede çocuklar için görev başında Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte çadır ve konteyner kentlerde barınan ailelerin çocukları için psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor.

Mişmiş Park Fuar Alanı'nda kurulu çadır kentte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan çadırda da çocukların eğitimlerinden geri kalmaması ve depremin travmalarını atlatabilmeleri adına yoğun çalışma yapılıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gönüllü olarak bölgeye gelen öğretmenler de mesai saati gözetmeksizin çocuklarla vakit geçiriyor.

İzmir'deki Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesinde görevli rehberlik öğretmeni Ali Ulakcı, AA muhabirine, deprem bölgesine gönüllü geldiğini ve depremin öğrencilerin üzerinde bıraktığı travmanın etkilerini yumuşatmaya çalıştığını söyledi.

Çocukların yetişkinlere göre duygularını dışarıya yansıtmayabildiğini, oyunlar yoluyla gördükleri depremin etkilerine müdahale etme imkanı bulduklarını anlatan Ulakcı, Japonya'da ileri düzey afet eğitimi aldığını, deneyimlerini bölgeye aktarmaya da çalıştığını dile getirdi.

Ulakcı, "Çocuklarla resim, boyama, puzzle yapıyoruz. Aynı zamanda onların ihtiyaçları ve isteklerine göre etkinliklere şekil veriyoruz. Oyunlar oynuyoruz." dedi.

Mersin Erdemli Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan Ergin Kaya ise 15 gündür Malatya'da çalıştığını belirtti.

Veliler de zaman zaman etkinliklere katılıyor

Kaya, öğrencileriyle yaptığı etkinliklerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Buraya sabah 9'da öğrencilerimize çeşitli aktiviteler yapmak için geliyoruz. Öğrencilerimizi salona alıp etkinlikler yapıyoruz, onları hayata bağlamaya çalışıyoruz. Ortalama 500 civarında öğrencimiz var. Yakın mevkilerden de öğrencilerimiz geliyor. Özel eğitim öğrencilerimiz de var. Bazen velilerimizle de etkinlikler yapıyoruz. Boncuk, takı, resim, müzik, film gibi onları hayata bağlayacak etkinlikler yapmaya devam ediyoruz."

Kendi okullarındaki öğrencileri geride bırakıp deprem bölgesine geldiklerini dile getiren Kaya, kendisine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu düşündüğü bölgede görev yapmaktan mutlu olduğunu aktardı.

Kaya, bakanlığın malzeme desteği sayesinde çadırda hiçbir eksikliklerinin olmadığını sözlerine ekledi.

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