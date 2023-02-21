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Kültür, Asrın felaketi

"Gezen Sinema" çocuklar için deprem bölgesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneğince oluşturulan "Gezen Sinema", ilk durağı Malatya'da çadır kentte kalan çocuklara kapılarını açtı.

Zafer Göder, Ahmet Özler   | 21.02.2023
"Gezen Sinema" çocuklar için deprem bölgesinde Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye gönderilen "Gezen Sinema", çadır kentlerde yaşayan çocukların yüzünü güldürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde 2017'de hayata geçirilen "Gezen Sinema", deprem bölgesindeki ilk durağı Malatya'ya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadır kentteki ilk etkinlikte, film gösterimi öncesinde zeybek ve erik dalı oynayan depremzede çocuklar, tırın içinde şarkılar söyledi.

Daha sonra gösterilen filmi izleyen çocuklara, patlamış mısır ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi.

"Bütün illere gideceğiz"

Sanat İçin Yola Çık Derneği Başkanı Erol Gözen, AA muhabirine, depremzede çocuklar için yola çıktıklarını belirtti.

Bugüne kadar birçok dezavantajlı bölgede çocuklara ulaştıklarını anlatan Gözen, "Türkiye'nin 72 ilinde, yaklaşık 600 ilçede, 250 köyde programlar yaptık. Günde 1200-1300 çocuğa ulaşan bir projeyiz. Bu yılımızı komple deprem bölgesindeki illere ayırdık. Seferimize Malatya'dan başladık. Burada yaklaşık 16-17 çadır bölgesi var. Yaşam alanları oluşmuş durumda. Yaşam alanları oluşmuş illere sırasıyla gideceğiz." diye konuştu.

"Sadece koltuklara oturtup sinema izlettirmiyoruz"

Gözen, depremden olumsuz etkilenen çocuklara destek vermek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu çocuklara sarılmak, onlara sıcaklık vermek, kendilerini güvende hissettirmek istiyoruz. Yaşadıkları bu travmayı unutturmak için onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Tırımızda 120 çocuk kapasiteli sinema salonumuz var. Sadece koltuklara oturtup sinema izlettirmiyoruz. Dokunabildiğimiz kadar sanat dalı ile çocuklarla ilgileniyoruz. Zeybek de oynuyoruz, türküler de söylüyoruz, tiyatrodan örnekler de veriyoruz. Patlamış mısır, oyuncak dağıtıyoruz. Onlara sarılan bir kucak olmaya çalışıyoruz."

Gözen, projelerine Türkiye'nin her yerinden destek geldiğini ifade ederek, "Bu yıl sonuna kadar bütün deprem bölgelerinde çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Onları güvende hissettirmeye, mutlu etmeye çalışacağız." dedi.

Depremden sonra çocuklarda bir hüzün ve tedirginlik olduğunu belirten Gözen, "Biz de zaten onun üzerine gitmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza, 'iyiyiz', 'bunlar doğa olayları', 'bunları yaşayacağız', 'bunlarla biz savaşabiliriz', 'güçlüyüz' mesajlarını vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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