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Kültür, Asrın felaketi

Gaziantep'teki tarihi İç Kale Cami, depremden hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi'nde yer alan İç Kale Cami, zarar gördü.

Mahmut Bazlama   | 19.02.2023
Gaziantep'teki tarihi İç Kale Cami, depremden hasar gördü Fotoğraf: Mahmut Bazlama/AA

Gaziantep

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, depremler, tarihi yapıları da etkiledi.

Araban ilçesinde, milattan önce 1200 yıllarında Tunç Çağı'nda yapıldığı tahmin edilen Raban Kale-i Zerrin Kalesi içine sonradan eklendiği belirtilen İç Kale Cami'sinde de depremler nedeniyle hasar oluştu.

Caminin kuzeyindeki girişi ve tavanı çöktü.

Ekipler, camide restorasyon çalışmalarına kısa sürede başlanacağını bildirdi.

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