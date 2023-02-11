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Dünya, Asrın felaketi

Filistinli sanatçıdan Gazze sahilinde "Türkiye" ve "Suriye" yazılı kumdan dev tablo

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Filistinli bir sanatçı "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden en çok etkilenen iki ülke; Türkiye ve Suriye'nin isimlerini dev boyutlarda kumsala nakşetti.

Muhammed Semiz   | 11.02.2023
Filistinli sanatçıdan Gazze sahilinde "Türkiye" ve "Suriye" yazılı kumdan dev tablo Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

İsrail'in 2009 Gazze saldırısında yaralanmasının ardından sağ bacağını kaybeden Filistinli sanatçı Muhammed Tavtah, Gazze sahilinde kumlara şekil verip renklendirerek hazırladığı dev tablo ile Türk ve Suriye halklarına dayanışma mesajı gönderdi.

"Türkiye" ve "Suriye" yazılarının yanı sıra Filistin bayrağı renkleriyle boyadığı yumruk sembolünü de kumlara çizen Tavtah, AA muhabirine, Türk ve Suriye halklarının başına gelen trajediyi bir dayanışma tablosuyla somutlaştırdığını söyledi.

Kumsala yaptığı tablonun Türk ve Suriye halklarıyla dayanışma içindeki tüm Filistinlileri ifade ettiğini kaydeden Tavtah, "Biz Filistin halkı olarak acı ve elemi tattık, Türk ve Suriye halklarının başına gelen musibeti de hissediyoruz." dedi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazı sonrası işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde depremzedeler için 3 milyon 500 bin şekel (yaklaşık 1 milyon dolar) yardım toplandığını söylemişti.

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