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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Fenerbahçe Kulübü, enkazdan kurtarılan Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı'nda ağırladı

Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki enkazdan kurtulan 10 yaşındaki Kuzey Koşar'ı Ülker Stadı'nda ağırladı.

Hilmi Sever   | 23.02.2023
Fenerbahçe Kulübü, enkazdan kurtarılan Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı'nda ağırladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Hatay’da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini stadımızda ağırladık. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen 10 yaşındaki taraftarımıza isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması da hediye edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadeleri yer aldı.

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