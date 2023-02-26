Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,605.90
BTC/USDT
23,230.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

Bakan Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi.

Enes Duran   | 26.02.2023
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 mahallenin altyapısını yeniliyor
THY'nin filosundaki uçak sayısı 400'e ulaştı
Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek
MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesi teslim alındı
Kayseri'den Elbistan'a giden gönüllü 128 berber, depremzedeleri tıraş etti

Benzer haberler

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi akademik olarak masaya yatırıldı

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı

TÜRMOB, deprem bölgesindeki mali müşavirler için "İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı

TÜRMOB, deprem bölgesindeki mali müşavirler için "İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı
Bakan Varank, AB Komisyonu heyetiyle görüştü

Bakan Varank, AB Komisyonu heyetiyle görüştü
Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor

Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet