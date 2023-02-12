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Yaşam, Asrın felaketi

Eskişehirli öğretmenler depremzedelere uyku tulumu, yorgan ve giysi dikiyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedeler için Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde, uyku tulumundan eşofman takımına, eldivenden bereye kadar kışlık yardım malzemesi üretiliyor.

Deniz Açık   | 12.02.2023
Eskişehirli öğretmenler depremzedelere uyku tulumu, yorgan ve giysi dikiyor Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Enstitüde, gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerle depremin ardından afetzedelere yardımcı olmak için kışlık ihtiyaç malzemeleri üretilmeye başlandı.

İhtiyaç listesi kapsamında çeşitli yaş ve cinsiyetler için çocuk ve yetişkin polar eşofman takımı, bere, eldiven, atkı, tüm depremzedeler için uyku tulumu, yastık, yorgan ve polar battaniye diken gönüllüler, gece gündüz yorulmadan çalışıyor.

Eskişehir Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle üretilen kışlık yardım malzemeleri, Valilik koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor.

"Kente gelen depremzedeler için de yardım hazırlıkları yapıyoruz"

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, AA muhabirine, deprem felaketine eklenen ağır kış şartları sebebiyle koşulların iyice ağırlaştığı bölge insanı için vakit kaybetmeden üretime başladıklarını söyledi.

Yaşanan afetten duyduğu üzüntüyü dile getiren Gülşen, "Tüm öğretmenler, usta öğreticiler ve personel gece gündüz demeden özverili bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Sadece deprem bölgesi için değil, Eskişehir ilimize aktarılan depremzedeler için de yardım hazırlıkları yapıyoruz. Dilerim ufak da olsa bir faydamız dokunur." dedi.

Enstitünün usta öğreticilerinden Halide İşbecer de 3-11 yaşlarındaki çocuklar ve yetişkinler için eşofman takımı hazırladıklarını, diğer atölyelerde de farklı ürünlerin üretildiğini kaydetti.

İşbecer, "Depremzedelerin oradaki durumu beni çok üzüyor. Onlar için daha fazla şey yapmak için çalışıyoruz. Elimizden gelinin fazlasını yapacağız. Mesai kavramı olmadan kışlık malzemeler üretiyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

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