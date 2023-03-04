Emekli polis memuru Tokuşoğlu depremin yaralarını dayanışma ile sarıyor
Depreme Hatay'da yakalanan ve getirildiği Mamak Devlet Hastanesi'nden taburcu edilen emekli polis memuru Mehmet Murat Tokuşoğlu, sağlık çalışanlarının ilgi ve alakasıyla zor günleri atlatmaya çalıştığını belirterek "İnsan apayrı bir varlıkmış." dedi.
Ankara
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan, protez takılı bacağındaki enfeksiyonun tedavisi için Mamak Devlet Hastanesi'ne yatırılan Tokuşoğlu, yaşadığı zor günlerin ardından taburcu edilmenin mutluluğunu yaşıyor.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tokuşoğlu, Ankara'ya 8 yaşındaki kızı ve eşiyle geldiğini anlattı.
Emekli polis memuru olduğunu, iki yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir bacağında protez bulunduğunu belirten 50 yaşındaki Tokuşoğlu, deprem esnasında evde küçük kızı ve eşiyle olduğunu, yetişkin diğer iki çocuğunun ise o esnada Antakya'da olmadığını aktardı.
Deprem anını unutamadığını vurgulayan Tokuşoğlu, "Giderek artan bir sarsıntıyla uyandık, kızım yan odadaydı, 'Beni kurtarın.' diye bağırarak yanımıza koştu. Sarsıntının şiddeti giderek arttığında en son sanki yerin altından çok sert bir şey vurdu, binayı havaya kaldırıp indirmiş gibi. Binanın dışı şükür sağlam kaldı ama evin iç duvarları üzerimize çöktü. Benim üzerime dolap düştü, eşimle çocuğum çıkabildiler." ifadesini kullandı.
"Sağlık çalışanlarının verdiği moralle bile iyileştim"
Bir şekilde dolabın altından kurtulup dışarı çıktığını aktaran Tokuşoğlu, "Olayın gerçek boyutunu gün aydınlanınca fark ettik, her taraf yerle bir olmuştu. İnternet, telefon çekmiyor, kimseye ulaşamıyorduk." diye konuştu.
Tokuşoğlu, bacağında oluşan enfeksiyon nedeniyle Ankara'ya gelmesinin ardından Mamak Devlet Hastanesi'ne yatırıldığını belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Hem hastane çalışanları hem de toplumsal olarak gördüğümüz destek, ilgi, alaka bambaşkaydı. Kötü psikolojiyi bu sayede aştık. 20 gündür hastanedeydim, sadece tedavim değil sağlık çalışanlarının verdiği moralle bile iyileştim. Herkes bize çok yardımcı oldu, çok teşekkür ederiz. Zor günler geçirdik ama insan apayrı bir varlıkmış, bunu çok fazla hissettik. İlk günler ağlamadan konuşamıyorduk, şimdi daha iyiyiz."
En acı WhatsApp grubu
Bir süre Ankara'da kardeşinin evinde kalacaklarını aktaran Tokuşoğlu, hala zor süreçler geçirdiklerini, özellikle küçük kızının depremin korku ve travmasını atlamadığını vurguladı.
Kızının okulundaki sınıf arkadaşlarına telefondan sürekli ulaşmaya çalıştığını, bunun kendisini çok üzdüğünü dile getiren Tokuşoğlu, unutamadığı bir olayı gözyaşları içinde şöyle anlattı:
"Kızım sınıf arkadaşları için bir WhatsApp grubu kurmuş, bulabildikleriyle kendi aralarında mesajlaşıyorlardı. Fakat en son eşimi bir baba o sınıftan kendi kızının numarası üzerinden arayıp 'Eşim ve çocuklarım depremde vefat etti. Ben kızımın telefonunu fotoğraflarına bakmak için açık bıraktım, çocuklar da beni kızım Beril Su sanarak sürekli gruba ekliyor. Onları üzmemek için kızım gibi cevap veriyorum ama ne olur izah edin, artık beni gruba eklemesin. Dayanamıyorum.' demiş. Çok zor, bunu duyduğumda mahvoldum."
"Devletimize güveniyoruz"
Hatay'a en kısa sürede dönmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Tokuşoğlu, "Hatay'ımızı bırakmayacağız. Geçmişte 7 kez yıkılmış, yeniden doğrulmuş Hatay. Şimdi de 8'inci kez yıkıldı ama yine doğrulacak, insanlar yeniden oraya yerleşecek. Devletimize güveniyoruz, devletimiz bizi yarı yolda bırakmaz." dedi.
"Depremzedelerimize tıbbi tedavinin yanında psikososyal destek veriyoruz"
Mamak Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mevlüt Karataş da Tokuşoğlu'nun durumunun gayet iyi olduğunu belirterek yaralı depremzedeler için yürütülen çalışmalara ilişkin şöyle bilgi paylaştı:
"Hastanemizde depremzede hastalarımıza tıbbi tedavinin yanında psikososyal destek de veriyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız da hastaları ziyaret ederek bazı ihtiyaçlarını belirliyor ve bunları ilgili mercilere iletiyor. Hastalarımız yaşadıkları travmaya karşın son derece metanetli, onların pozitif enerjisi sağlık çalışanlarımıza da yansıyor. Hastamız Mehmet Bey de 20 günden beri enfeksiyon tedavisi görüyordu, taburcu ediyoruz. Bundan sonra da kontrolleri için düzenli olarak hastanemize gelecek."
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sibel Kaya Fırat ise Tokuşoğlu'na protez enfeksiyonu nedeniyle uygulanan antibiyotik tedavisinin evde de uzun süreli devam edeceğini, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.