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Yaşam, Asrın felaketi

Edirne'de depremzede kadınlar için yemek kursu açıldı

Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelen afetzede kadınlar için yemek kursu açıldı.

Cihan Demirci  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Edirne'de depremzede kadınlar için yemek kursu açıldı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne'ye 11 ilden gelen afetzedelere yönelik çeşitli merkezlerde psikolojik ilk yardım, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezince, Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek içecek atölyesinde başlatılan kursa katılan kadınlar, yöreye özgü yemekleri öğreniyor.

"Trakya yemeklerini öğreniyorum"

Hatay'ın Defne ilçesinden gelen Fatma Kıssaboylu, AA muhabirine, depremde evinin yıkıldığını ve çok sayıda yakınını kaybettiğini söyledi.

Oğlunun yeni aldığı evinin de yıkıldığını belirten Kıssaboylu, "Hiçbir şeyimiz kalmadı. Göçük altında kalan komşularımız da vefat etti. O gece 04.17'de çok yağmur yağıyordu bir şey yapamadık. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir acı." dedi.

Depremin ardından bir süre çadırda kaldıklarını, sonra ailesiyle Edirne'ye geldiğini anlatan Kıssaboylu, şöyle konuştu:

"Edirne'de yardımların toplandığı merkeze gitmiştik, burada kurs hocamla tanıştım, benim ruhuma dokundu sağ olsun. Onun sayesinde yiyecek kursuna başladım. Kendimi daha iyi hissediyorum. Daha önce de pastanede çalıştığım için kursa seve seve geliyorum. Buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum, bana çok destek oldular. Trakya yemeklerini öğreniyorum. Kursa başladığım ilk gün Hatay usulü fellah köftesi yaptım onlara. Bizim hurmalı ve cevizli kömbemiz var onları da öğretmek istiyorum fakat burada baharat bulamadım. Hatay'dan baharat gelince onları da yapacağım. Memleketimin içli köftesi, sac oruğu da meşhur, hep birlikte yapacağız."

"Bizi psikolojik olarak rahatlatıyor"

Kursa katılan depremzede Nurten Temizkan da kursta yeni arkadaşlar ve yeni bir çevre edindiğini dile getirdi.

Depremin kötü izlerini silmeye çalıştıklarını belirten Temizkan, "Deprem olmasaydı Hatay'da da böyle bir kursa katılmayı düşünüyordum. Burada olmak bizi psikolojik olarak rahatlatıyor. Yaptıklarımız sayesinde sürekli düşünmüyoruz o anları." dedi.

Yetişkin ve çocuklar için kurslar açıldı

Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Dinç, kente gelen depremzede yetişkin ve çocuklara kurslara katılma imkanı tanıdıklarını anlattı.

Afetzedelerin sosyalleşme ve yaşadıkları felaketten uzaklaşmak için el sanatları ve spor kurslarına katıldıklarını anlatan Dinç, "Sadece bize kursiyer olarak kayıt gelmiyor. Aynı zamanda eğitici olarak görev almak isteyen depremzedelerimiz de oluyor, öretmenlik de yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Hülya Çörekçi ise depremzede kadınlarla tatlı, pasta, kurabiye, poğaça ve börekler yaptıklarını anlattı.

Herkesin kendi alanına göre depremzedelere destek verdiğini ve depremin yaralarını sarmaya çalıştığını aktaran Çörekçi, "Burada yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Bir nevi rehabilitasyon merkezi gibi. O günleri unutup burada yaptıklarıyla geleceğe umutla bakmalarını sağlıyoruz. Ayrıca onların Antakya yöresine ait ne yemekleri varsa bizlere de öğretmelerini istiyoruz." diye konuştu.

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