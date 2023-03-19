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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da depremlerde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, ağır hasar gören caminin minaresinin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Aziz Aslan  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Diyarbakır'da depremlerde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır'da hasar gören yapıların tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalarda, merkez Yenişehir ilçesinde 1977'de inşa edilen Şehitlik 1 Camisi ve minaresinin, depremlerde ağır hasar gördüğü tespit edilerek, yıkımına karar verildi.

Caminin minaresi, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

Minarenin yıkım anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Hasarlı olan caminin yıkımının da önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği öğrenildi.

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