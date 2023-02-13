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Sağlık, Asrın felaketi

Diyaliz hastaları, "doğal afet provizyonu" alarak SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına müracaat edebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeşil kart sahibi depremzedelerin diyaliz tedavilerini, "doğal afet provizyonu" alarak kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularından sağlayabileceklerini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 13.02.2023
Diyaliz hastaları, "doğal afet provizyonu" alarak SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına müracaat edebilecek

Ankara

SGK'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgesinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden prim ödemeden faydalanan yeşil kart sahibi vatandaşlarımız, olağanüstü hal süresince bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavilerini olabilmeleri için 'doğal afet provizyonu' alarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebileceklerdir."

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