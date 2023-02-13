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Gündem, Asrın felaketi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş'tan "yeni sığınmacı" iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sınır kapılarından "tek bir Suriyelinin dahi" Türkiye'ye giriş yapmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 13.02.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş'tan "yeni sığınmacı" iddiasına yanıt

Ankara

umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sosyal medya hesabından, CHP'li Fikri Sağlar'ın "AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor." iddiasına yanıt verdi.

Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

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