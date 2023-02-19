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Gündem, Asrın felaketi

Depremzedelere verilen hane başı desteği kiracıdan talep eden ev sahiplerine uyarı

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, "AFAD tarafından yapılan ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına bizzat yatırılmaktadır. Bu nedenle ev sahiplerinin kiracı vatandaşlarımıza ödenen desteği talep etmesi suç teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Eşber Ayaydın   | 19.02.2023
Depremzedelere verilen hane başı desteği kiracıdan talep eden ev sahiplerine uyarı Şanlıurfa'da enkaz bölgesindeki çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan hane başı 10 bin liralık desteği kiracılardan isteyen ev sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Kaymakam Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kiracılara yapılan ödemelerin ev sahipleri tarafından talep edildiğine dair duyumlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimizin sosyal devlet ilkesi gereğince depremde konutları hasar gören vatandaşlarımıza 10 bin TL Hane Başı Destek ödemesi yapmaktadır. Şifahi olarak hanede oturan kiracılara ödenen desteğin bazı ev sahipleri tarafından talep edildiği duyumları gelmektedir. AFAD tarafından yapılan ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına bizzat yatırılmaktadır. Bu nedenle ev sahiplerinin kiracı vatandaşlarımıza ödenen desteği talep etmesi, suç teşkil etmektedir. Bu sebeple deprem nedeniyle iş bu suçu işleyenler ve fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında vatandaşlarımızı suç duyurusunda bulunmaya ve Kaymakamlığımıza bildirmeye davet ediyorum. Haklarında adli ve her türlü idari işlem başlatılacaktır."

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