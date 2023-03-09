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Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede çocuklar kahraman arama kurtarma köpeği "Proteo"yu oyuncaklarda yaşatıyor

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kurulan çadır kentte yaşayan depremzede çocuklar, Meksikalı arama kurtarma ekibinin geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen köpeği "Proteo"nun oyuncaklarını yapıyor.

Fatih Mehmet Kürkçü, Veysel Altun  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Depremzede çocuklar kahraman arama kurtarma köpeği "Proteo"yu oyuncaklarda yaşatıyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kurulan çadır kentte kalan çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan çadırda da depremzede çocuklar, kendileri için Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğreticiler tarafından hazırlanan kitlerden, depremin simgelerinden "Proteo"nun pelüş oyuncaklarını yapıyor.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İlknur Altuniç, AA muhabirine, çocuklardan depremin izlerini silerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren can dostlarından Meksikalı arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo'nun ön plana çıktığını anımsatan Altuniç, "Can dostlarımız deprem felaketi sonrasında çok fazla hayat kurtardı. Biraz da bunun altını çizmek adına oyuncak hazırlarken seçimimiz köpekten yana oldu. Çocukların hem kendilerini güvende hissetmesi hem de yaşamış oldukları travmadan bir nebze olsun uzaklaştırma adına geldik." diye konuştu.

Çocukların yaşadıkları travmayı konuşarak ve yaşadıklarını anlatarak atlatabileceğini dile getiren Altuniç, "Biz de onları dinlemek için buradayız. Onlar anlatıyor, o gece ne yaşadılarsa, sonrasında ne olduysa. Bizim burada olmamızdan onlar da mutlu." ifadesini kullandı.

"Proteo'yu bu etkinlikle elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz"

Çadırlarında birçok eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenlediklerini, çocukların önceden hazırladıkları oyuncak kitleriyle "Proteo"nun oyuncaklarını da yaptıklarını anlatan Altuniç, şunları kaydetti:

"Çocuklara hem hayvan sevgisini aşılamak hem de böyle travmalar yaşadıkları zaman yumuşak oyuncaklara sarılma gereği duyarlar diye korkularını yenmek adına. Zaten kahraman bir köpek var. Onlar bu olayı dolu dolu yaşadılar, onun için sahiplendiler. Her sabah çadırın başında bekleyen çocuklar görüyoruz. Her gün yaklaşık 70 oyuncak kitimizi tamamlıyoruz. Birçok köpek, arama kurtarma çalışmalarında bulundu ama bizim için ahde vefa da çok önemli. Meksikalı arama kurtarma ekibiyle gelen Proteo canla başla çalıştı. Hepimiz onların bu çabasına ahde vefa duyuyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Proteo'yu bu etkinlikle elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz."

Depremzede çocuklardan 7 yaşındaki Bulem Akpınar, etkinliklerle keyifli saatler geçirdiklerini belirterek, arama köpeği Proteo'nun pelüş oyuncaklarını yaparak çadırlarda dağıttıklarını aktardı.

12 yaşındaki Eda Naz da herkesin kendilerini mutlu etmek için çalıştığına işaret ederek, "Burada güzel vakit geçiriyoruz. Biz de oyuncak yapıyoruz. Oyuncağın içini pamukla doldurup gözlerini, ağız ve burnunu yapıştırıyoruz. Hazırlanan oyuncakları da çadırlarda dağıtıyoruz." diye konuştu.


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