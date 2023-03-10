Dolar
18.97
Euro
20.09
Altın
1,834.46
ETH/USDT
1,384.10
BTC/USDT
19,684.00
BIST 100
5,403.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapıyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede çocuklar için örülen hırkadan çıkan not duygulandırdı

Ankara'dan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a sosyal market kurulması için gönderilen çocuk hırkasından çıkan not hem duygulandırdı hem de moral oldu.

Alper Korkmaz  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Depremzede çocuklar için örülen hırkadan çıkan not duygulandırdı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Kahramanmaraş

Ankara'da Türk Kızılay gönüllülerinin hazırladığı yardım malzemeleri Kahramanmaraş’a ulaştı. Başkent'ten gelen 14 gönüllü kadın, malzemelerle Kahramanmaraş Türk Kızılay binasına sosyal market kurdu.

Hijyen ürünlerinin yanı sıra aralarında görme engelli annelerin ördüğü hırka, atkı ve berelerin de bulunduğu malzemeler raflara konuldu.

Ankara’da bir kadının ördüğü çocuk hırkasından, "Belki bir ablanız, belki de bir kardeşiniz olarak bu zorlu günlerde biraz olsun içinizi ısıtabilmek dileğiyle. Unutma ki umudun olduğu yerde mucizelere çiçek açar." yazılı not çıktı.

Hırkadan çıkan notu gören Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Teşkilat Birim Başkanı Fatma Deveboyu duygulandı. Kendisi de depremzede olan ve felaket sırasında akrabalarını kaybeden Deveboyu, görevlilere sarılarak bir süre ağladı.

Deveboyu, AA muhabirine, notun kendisini duygulandırdığını belirterek, “Umudun olduğu her yerde çiçek açar. Çok iyi geldiler, bu zorlu günlerin ardından bize çok güzel moral oldu. Teşekkür ediyorum. Uzak bir yerde biz kız kardeşimin olduğunu bilmek güzel.” diye konuştu.

Görme engelli anneler "gönül gözüyle ördük" notuyla gönderdi

Ankara’dan 14 gönüllü kadınla gelen Türk Kızılay Ankara Şubesi Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Meltem Elmacı da sosyal market hakkında bilgi verdi.

Markette ağırlıklı hijyen ürünleri bulunduğunu belirten Elmacı, "Bunların yanında el emeği ürünler ve oyuncaklar var. Bölgede ihtiyaç duyulan ne varsa getirdik. Ürünlere, 'Sevgiyle ilmek ilmek ördük, gönül gözüyle ördük' diye not yazan görme engelli annelerimiz de vardı. Kalbimiz Kahramanmaraş’ta, kalbimiz bütün deprem bölgelerinde. Kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Sosyal market, Türk Kızılayın il genelinde kurduğu üçüncü market oldu. Günlük 2 bin kişinin yararlandığı marketler bugüne kadar 26 bin 420 depremzedeye hizmet verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların içi yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu
Antalya'da toplu ulaşım ücretleri zamlandı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi aralıklı yağışlarla arttı
Antakya'nın Erzurumlu kardeş belediyesi "gönül köprüsü"nü konteyner kentle taçlandıracak

Benzer haberler

Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı

Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı

Depremzede çocuklar için örülen hırkadan çıkan not duygulandırdı

Evi yıkılan afetzedeye asker arkadaşı sahip çıktı

Kahramanmaraş'ta depremde hasar görmeyen tarihi Çukur Hamamı hizmete devam ediyor

Kahramanmaraş'ta depremde hasar görmeyen tarihi Çukur Hamamı hizmete devam ediyor
Muğla'da depremzede çocuklar ata binerek moral buluyor

Muğla'da depremzede çocuklar ata binerek moral buluyor
Kahramanmaraşlı depremzede Melisa'ya okulu yaşam alanı oldu

Kahramanmaraşlı depremzede Melisa'ya okulu yaşam alanı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet