Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,605.40
BTC/USDT
23,183.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları belirlenerek tutuklananlar 188'e yükseldi.

Mehmet Tosun   | 26.02.2023
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 626 şüpheli tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 188'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 218 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca 69 şüpheli hakkında yakalama kararı, 63 kişi hakkında ise gözaltı talimatı verildi.

Halen 4 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturmalarda, 16 şüphelinin hayatta olmadığı, 5 zanlının ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

İfadeleri alınan 63 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Hırsızlık soruşturmaları

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili de soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 379 olayla ilgili 306 şüpheli saptandı. Şüpheli 197 kişi, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Şüpheli 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli 11 kişi ise halen gözaltında tutuluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremi yaşayan çocuklar "Geleceğin Işıkları" sınıfında duygularını resmediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzede çocuklarla buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzede çocuklar için oyun alanı kurdu
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzede çocuklarla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzede çocuklarla buluştu

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Hatay'da çadır kentte kalan çocuğun doğum günü pastası Kayseri'den geldi

Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi paylaşanlarla ekmeğini paylaştı

Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi paylaşanlarla ekmeğini paylaştı
Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi

Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİB ve TDV Deprem Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİB ve TDV Deprem Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet