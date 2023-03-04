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Gündem, Asrın felaketi

Depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçlar için muayene süresi, OHAL süresinin bittiği mayıs ayına kadar donduruldu.

Zeynep Canlı   | 04.03.2023
Depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, OHAL ilan edilen illerdeki araç muayene işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır. 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebileceklerdir. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecektir."

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