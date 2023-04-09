Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,832.10
BTC/USDT
27,873.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Mannu Çanakkale'de" filminin galasında konuşuyor.
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Depremin vurduğu Hatay'ın tescilli siyah havucunda rekolte artışı bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, Amik Ovası'nda hasadı süren coğrafi işaret tescilli Kırıkhan siyah havucunda 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Serkan Avci, Koray Kılıç  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Depremin vurduğu Hatay'ın tescilli siyah havucunda rekolte artışı bekleniyor Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Hatay

Amik Ovası'nda havuç üretimiyle öne çıkan Kırıkhan ilçesindeki tarım alanlarında hasat devam ediyor.

Özellikle gıda renklendiricisi, turşu ve meyve suyu yapımında kullanıldığı için tamamı önceden gelen talep üzerine ekimi yapılan siyah havuç, traktör yardımıyla tarladan sökülerek saplarından kopartılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden bir süre sonra yeniden tarım arazilerinin yolunu tutmaya başlayan işçiler, tarlalarda topladıkları havuçları çuvallara dolduruyor.

Traktörlere yüklenip fabrikalara gönderilen üzeri çamur kaplı havuçlar, tazyikli su yardımıyla yıkanıp paketlenmeye hazır hale getiriliyor.

Geçen sene yaklaşık 45 bin ton ürün alınan kentte, bu yıl 15 bin dekarlık alandan 60 bin ton "Kırıkhan siyah havucu" toplanması bekleniyor.

"İklim ve yağışlar sayesinde inşallah daha iyi olacak"

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, AA muhabirine, depremlerde çok sayıda fabrikanın yıkıldığını, çiftçilerin traktörlerinin enkaz altına kaldığını ve tarım alanlarındaki bazı su kuyularının hasar gördüğünü söyledi.

Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için üretim alanlarındaki mesailerine geri döndüklerini ifade eden Çelik, siyah havuç ekili tarlalarda hummalı hasat döneminin sürdüğünü belirtti.

Çelik, her geçen yıl siyah havuca olan talebin arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Fiyatın iyi olması dışında verimin iyi olması daha güzel. Bu sene 25 bin dönüm arazide havuç var. Şu an 15 bini siyah, 10 bini sarı havuç. Havuçta, Konya, Ankara Beypazarı'ndan sonra Kırıkhan geliyor. Havuçta piyasamız güzel. Geçen sene dönümünden 3 ile 3,5 ton alınıyordu. Bu sene 4 ile 4,5 ton arasında havuç bekleniyor. İklim ve yağışlar sayesinde inşallah daha iyi olacak."

"Geçen yıla göre daha yüksek verim bekliyoruz"

İhracat da yapan üreticilerden Tayfur İkizoğlu, depremlerde yaşadıkları acılara rağmen hayatın normale dönebilmesi için 15 Mart itibarıyla tarlalarda işlerinin başına geçtiklerini belirtti.

Kırıkhan siyah havucunda rekolte artışı beklediklerini dile getiren İkizoğlu, şunları kaydetti:

"Depremin etkisinden dolayı aradaki boşluğu kapatmak için üretimi hızlandırdık. Sözleşme olduğundan dolayı siyah havuçları fabrikalara gününde teslim etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde hasat sürüyor. Bu sene hava şartlarından dolayı geçen yıla göre daha yüksek verim bekliyoruz. Kalite yüksek. En azından bu yönden çiftçimizin yüzü gülüyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak
ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor
Komandolar deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi

Benzer haberler

ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor

ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor

Depremin vurduğu Hatay'ın tescilli siyah havucunda rekolte artışı bekleniyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor

Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi

Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi
Hataylı kadın "Yıkılsak da biz buradayız" yazdıkları hasarlı evinin önünden ayrılmıyor

Hataylı kadın "Yıkılsak da biz buradayız" yazdıkları hasarlı evinin önünden ayrılmıyor
Doğanşehir'de depremzede esnaf için yapılan konteyner çarşının kurulumu tamamlandı

Doğanşehir'de depremzede esnaf için yapılan konteyner çarşının kurulumu tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet