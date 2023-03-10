Dolar
18.97
Euro
20.10
Altın
1,834.67
ETH/USDT
1,385.20
BTC/USDT
19,691.00
BIST 100
5,403.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapıyor.
logo
Eğitim, Asrın felaketi

Depremin etkilediği Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta açılıyor

Fırat Özdemir  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Depremin etkilediği Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta açılıyor

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki eğitim öğretim sürecinin 13 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.

Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların içi yıkımın boyutunu bir kez daha ortaya koydu
Antalya'da toplu ulaşım ücretleri zamlandı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi aralıklı yağışlarla arttı
Antakya'nın Erzurumlu kardeş belediyesi "gönül köprüsü"nü konteyner kentle taçlandıracak

Benzer haberler

Depremin etkilediği Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta açılıyor

Depremin etkilediği Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta açılıyor

Safranbolu'da depremzede ailelerin çocuklarına ücretsiz kreş imkanı

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak

Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için standartlara uygun çadır üretiyor

Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için standartlara uygun çadır üretiyor
ÖSYM'den YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

ÖSYM'den YDS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması
YKS başvuruları başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmayacak

YKS başvuruları başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet