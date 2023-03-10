Depremin etkilediği Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta açılıyor
Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki eğitim öğretim sürecinin 13 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların açılmasına yönelik çalışma ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtti.
Gül, "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.