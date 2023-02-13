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Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı, 48'inin emniyetteki, 8'inin başsavcılıklardaki işlemleri sürüyor.

Sinan Uslu   | 13.02.2023
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı Fotoğrafta, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Gaziantep'te yıkılan Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazı görülüyor.

Ankara

Alınan bilgiye göre, depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 163 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Zanlılardan 8'inin hayatta olmadığı belirlenirken, gözaltı kararı çıkarılan 155 kişiden 78 kişi yakalandı, 77'si ise aranıyor.

Gözaltına alınan zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 48 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

8 zanlının cumhuriyet başsavcılıklarındaki değerlendirmeleri sürerken, 12 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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