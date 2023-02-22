Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez: Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve çok uğraştığını kaydetti.
Ankara
Ankara Üniversitesinden (AÜ) yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Aleyna Ölmez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluk aktarıldı.
- Depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna enkazdan çıkarıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi'nde depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı https://t.co/70P6XUZF1H pic.twitter.com/c93dFJaxg7— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 16, 2023
Çok zorlu bir süreç yaşadığını belirten Aleyna Ölmez, "Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
"Aleyna için duaların karşılığı diyorum"
Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı.
"Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca Aleyna bizim için de mucize oldu. Sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık" sözleriyle duygularını aktaran Güler Duman, destek olan ve Aleyna ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyareti ve ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Duman, "Aleyna için duaların karşılığı diyorum." ifadesini kullandı.
Güler Duman, herkesten dua beklediğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.