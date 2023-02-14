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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Eda Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Yaşam, Asrın felaketi

Depremden 178 saat sonra enkazdan çıkardıkları kediye "Umut" ismini verdiler

Adıyaman'da arama ve kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında 178 saat sonra sağ çıkarılan kediye "Umut" ismini verdi.

Mesut Varol   | 14.02.2023
Depremden 178 saat sonra enkazdan çıkardıkları kediye "Umut" ismini verdiler Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, birçok noktada devam ettikleri çalışmalarda enkaz altında kalan "can dostlar"ın çıkarılması için de yoğun çaba sarf ediyor.

Atatürk Bulvarı Caddesi'nde, 7 katlı bir binanın enkazında 6 gündür çalışma yürüten Ağrı'dan gelen AFAD gönüllüleri, 178 saat sonra bir kediyi canlı çıkardı.

"Umut" adı verilen kedi, kriz merkezinde bulunan veteriner hekimlere teslim edildi.

Kediyi kurtaran arama kurtarma gönüllüsü İlyas Kızıl, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana arama kurtarma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Enkazdaki tüm canlıların kurtarılması için mücadele ettiklerini anlatan Kızıl, şunları kaydetti:

"Arama ve kurtarma çalışmalarında 5 kişiyi sağ çıkardık. Çalışmalarda tam umudumuzu artık yitirmişken bugün kediyle karşılaştık. Sesini duyduk. Ekip olarak kediyi enkazdan sağ çıkardık. Bize umut olduğu için ismini Umut koyduk. İnşallah bu kedi bundan sonrası için bize ilham olur. Çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Çıkardığımız her can büyük önem taşıyor. Felaketin boyutu büyük, ülke olarak buradayız ve gönüllü bir şekilde çalışıyoruz."

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