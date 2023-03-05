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Yaşam, Asrın felaketi

Depremde vatandaşlara sığınak olan halı sahada çocuklara psikososyal destek veriliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde halı saha işleten Karakuş ailesi, depremin ilk günlerinde afetzedeleri ağırladıkları iş yerlerini şimdi de çocuklara psikososyal destek hizmeti verilmesi için tahsis etti.

Özgür Alantor, Mehmet Kumcağız   | 05.03.2023
Depremde vatandaşlara sığınak olan halı sahada çocuklara psikososyal destek veriliyor

Adıyaman

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede yaşayan aile, yıkımın yaşandığı 6 Şubat sabahı Yenikent Mahallesi'ndeki işletmenin salonunu depremzedelere açtı.

Daha sonra Tokat Valiliğince çocuklara depremin izlerini unutturmak amacıyla gönderilen Tokat Psikososyal Destek Merkezi ekibinin yer aradığını öğrenen aile, bu sefer de halı sahayı bu hizmet için tahsis etti.

Sahanın bir kısmında futbol oynayan ve çeşitli sportif faaliyetlere katılan çocuklar, kurulan çadırda da sanatsal ve zeka geliştirici etkinliklerle buluşuyor. Zaman zaman merkezi ziyaret eden Karakuş ailesi, çocuklarla oyunlar oynuyor.

Çocukların mutluluğu aileyi sevindiriyor

İşletme sahibi 61 yaşındaki Şükrü Karakuş, AA muhabirine, halı sahalarının çocuklara hizmet vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyüdüklerinde her birinin farklı mesleklere sahip olacağını ifade eten Karakuş, böyle afetlerde, zor zamanlarda dayanışmanın önemli olduğunu vurguladı.

"Bugün dayanışma, birlik ve beraberlik günü. Burada çocuklarımızın deprem psikolojisinden kurtulması için çeşitli aktiviteler yapılıyor. Öğretmenlerimiz eğitimler veriyor." ifadelerini kullanan Karakuş, Tokat'tan gelen ekiplere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Karakuş'un eşi 57 yaşındaki Bediha Karakuş da afetin ilk günü kar yağdığını ve havanın çok soğuk olduğunu belirtti.

Depremzedeleri sahanın salonunda ağırladıklarını anlatan Karakuş, "Yollar açılıp, havalar düzelince herkes yakınlarına, gideceği yerlere gitti. Bugün de insanlar başka yerlerden geldi, bize yardım ettiler." diye konuştu.

Çiftin çocukları Serdar Karakuş da halı sahayı tahsis ederek, düzenlenen etkinliklerle çocukların depremin etkisinden uzaklaşmasına vesile olduklarını anlatarak, "Oyun oynuyorlar, eğleniyorlar. Güzel zaman geçiriyorlar." dedi.

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