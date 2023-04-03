Depremde hasar gören Darende'deki işyerleri yıkılıyor
Malatya'nın Darende ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören ve acil yıkım kararı verilen çarşı merkezindeki iş yerleri kontrollü olarak yıkıldı.
Malatya
Depremlerin ardından, yapılan inceleme sonucu ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve acil yıkım kararı verilen çarşı merkezindeki dükkanlar, güvenlik önlemleri altında yıkıldı.
İş makineleriyle yıkımı yapılan dükkanların molozları kamyonlara yüklenerek, ilçe dışında belirlenen noktalara döküldü.
Bazı vatandaşların ise cep telefonu kamerasıyla çalışmaları kaydettiği gözlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.