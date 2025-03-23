Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.32
ETH/USDT
2,015.90
BTC/USDT
84,314.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, inşa sürecinde bazı sorumluların "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

Gökhan Çalı  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yapının inşa sürecindeki eksiklikler ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle bazı sorumluların "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

Bilirkişi heyetinin incelemesine göre, zemin etüt raporunun yetersiz olduğu ayrıca statik projelerin belediye proje kontrol birimi tarafından onaylandığı, uygulamanın yapı müteahhidi tarafından gerçekleştirildiği ve fenni mesul tarafından denetlendiği ifade edildi.

Raporda, yapının inşasında kullanılan beton malzemenin C20 sınıfı için öngörülen standartlara uygun olmadığı, bazı çelik donatıların ise belirlenen kalite kriterlerini karşılamadığı vurgulandı.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Dava konusu yapının, özellik arz eden yapılar sınıfında olmadığı, statik proje müellifinin, dava konusu yapının 30 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı eki betonarme proje paftalarını, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapımı açısından kritik olan bazı hususları dikkate almaksızın hazırladığı; bu statik/betonarme projenin, belediye proje kontrol birimi sorumluları tarafından onaylandığı, onaylanan statik projelerin yapı müteahhidi tarafından uygulandığı, gerçekleştirilen uygulamanın fenni mesul tarafından denetlendiği, yapı müteahhidinin yapının inşası esnasında kullandığı malzemenin C20 beton sınıfı için standartlarda tanımlanan kriterlere uygun nitelikte olmadığı, BÇ-I (S220) sınıfı çelik donatının, standartlarda tanımlı BÇ-I çelik donatı sınıfına uygun nitelikte olduğu, S420 (BÇ-III) sınıfı çelik donatının, standartlarda tanımlı BÇ-III çelik donatı sınıfına uygun nitelikte olmadığı, 8 Ekim 2002 tarihli yapı ruhsatının çatıda dubleks bağımsız bölüm inşasına yönelik olduğu, statik/betonarme proje hesap raporu ve uygulama paftaları hazırlanmaksızın yapı ruhsatı edinildiği, çatıda dubleks bağımsız bölüm piyeslerinin inşası ile yapının ağırlığının arttığı, arttırılmış olan ağırlık nedeniyle yapının taşıyıcı sistemi etkilendiği kanaatine varılmıştır."

Yapı müteahhidi ve bazı sanıklar "asli kusurlu" bulundu

Raporda, 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymadan hazırlanan statik projeyi uyguladığı, uygun olmayan beton ve çelik donatı kullandığı gerekçesiyle yapı müteahhidi "asli kusurlu" bulundu.

Statik proje müellifi ve statik fenni mesul, bina ağırlığını artıran çatı dubleks bölümlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapmadan onay vermeleri ve standart dışı malzeme kullanımı nedeniyle, belediye proje kontrol birimi sorumluları da projenin yönetmeliklere uygunluğunu yeterince denetlemedikleri halde yapı ruhsatını düzenledikleri gerekçesiyle "asli kusurlu" olarak değerlendirildi.

Öte yandan, mimari proje müellifi ve mimari fenni mesul, yapının taşıyıcı sistemini doğrudan etkileyen değişiklikler yapmadıkları için "kusursuz" olarak değerlendirildi.

Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 8 sanığın yargılanması Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Martta yağan kar Erciyes'te kayak sezonunu "bahar"a çevirdi
Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
13 il ve 17 ilçede mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Benzer haberler

Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Adıyaman'da kadınlar, depremin simgesi saat kulesinin maketini yapıyor

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı

Bakan Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı
Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor

Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet