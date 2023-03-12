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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde konuşuyor.
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Sağlık, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 993 yaralının tedavisi devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 172 kişiden 993'ünün tedavisi, kentteki hastanelerde sürerken 18 bin 179'u taburcu edildi.

Mustafa Hatipoğlu  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 993 yaralının tedavisi devam ediyor

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 172 depremzededen 18 bin 179'u taburcu edildi, 993'ünün tedavisi sürüyor.

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