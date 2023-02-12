Deprem bölgesinde 2 bin 72 psikososyal hizmet personeli görev yapıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 2 bin 72 psikososyal hizmet personeli gönderdiği bildirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının deprem bölgesindeki psikososyal hizmetlerine ilişkin bilgi verildi.
Deprem bölgesinde 2 bin 72, deprem bölgesi dışında 791 psikososyal personelinin hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bölgede psikososyal destek amaçlı 231 aracın bulunduğu, bunun dışında da 255 aracın hizmet verdiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.