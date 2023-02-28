Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1186 yaralının tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 15 bin 160 hastadan 13 bin 974'ü taburcu edildi.
İstanbul
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Bugüne kadar kente getirilen 15 bin 160 hastadan 13 bin 974'ü taburcu edilirken, 1186 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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