Deprem bölgelerindeki çocuklar için "Mehmetçik Okulları" açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki çocukların eğitimi için Milli Savunma Bakanlığıyla işbirliği içinde "Mehmetçik Okulları" açıldığını bildirdi.
Ankara
Deprem bölgesinde sürdürdüğümüz “her şart altında eğitime devam” anlayışıyla 10 ilimizde Bakanlığımız ve @tcsavunma ile çadır kent ve konteyner kent alanlarında “Mehmetçik Okulları” açıyoruz.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 22, 2023
Dayanışma ve beraberlik ruhumuzla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. pic.twitter.com/Pl0YJimtSR
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde sürdürdüğümüz 'her şart altında eğitime devam' anlayışıyla 10 ilimizde bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı ile çadır kent ve konteyner kent alanlarında 'Mehmetçik Okulları' açıyoruz. Dayanışma ve beraberlik ruhumuzla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.