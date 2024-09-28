Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,674.60
BTC/USDT
65,749.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Gündem, Asrın felaketi

Darende'de depremzedeler için yapılan 256 konut kasımda teslim edilecek

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 256 konutun kasımda teslim edileceği belirtildi.

Ayhan İşcen  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Darende'de depremzedeler için yapılan 256 konut kasımda teslim edilecek Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe merkezine yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Gülyer, kasım ayında kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek evlerin ve 16 derslikli ilkokulun hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Bozkurt ise konutların yaklaşık 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti.

Devletin depremin ilk gününden bu yana ilçe halkını hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

"İlçemiz merkezinde inşa edilen 256 TOKİ konutunun altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ekim sonu gibi teslime hazır olduğunu gördük. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre, su, doğal gaz ve kanalizasyon çalışmalarında sona gelinmiş. Kasım ayında depremzede kardeşlerimiz yeni konutlarına geçmiş olacak. Burada hummalı bir çalışma var. Aynı zamanda 16 derslikli bir ilkokulumuz da var. İnşallah o da eğitimin ikinci yarısında öğrencilerle buluşacak."

Bozkurt, kırsalda ise köy tipi 800 evin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

1491 hak sahibinin bulunduğu ilçede, 2024 yılı sonuna kadar depremzedelerin yüzde 80'ine konutlarının teslim edilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı
Trenlere yerli ve milli muayene sistemi geliyor
Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan göletin suyu çekildi
AJet'ten gazi, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlara indirim
Batman'da 500 yataklı Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

Benzer haberler

Darende'de depremzedeler için yapılan 256 konut kasımda teslim edilecek

Darende'de depremzedeler için yapılan 256 konut kasımda teslim edilecek

Malatya "Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025" rotasına dahil edildi

Bakan Kurum: 101 bin 254 konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik

Malatya'da 5 bin deprem konutu gelecek ay teslim edilecek

Malatya'da 5 bin deprem konutu gelecek ay teslim edilecek
Malatya'da güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Malatya'da güçlendirme başvurusu yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te

Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet