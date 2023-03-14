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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor
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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 bin lira destek ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemize yatırılmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır." dedi.

Sefa Şahin  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 bin lira destek ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemize yatırılmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Deprem bölgesi) 1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı." diye konuştu.

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