Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,858.25
ETH/USDT
1,523.90
BTC/USDT
21,654.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş Merkez Azerbaycan Bulvarı'ndaki Sevde Apartmanı enkazında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’da Türkmenbaşı Caddesindeki enkazdan bir bebeği çıkarma çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Malatya'da çadır kenti ziyaret etti
logo
Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da çadır kente ziyarette bulundu.

Ali Kemal Akan   | 10.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kenti ziyaret etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Adıyaman'da, çadır kentteki depremzedelerle görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çadır kentte kendisini karşılayan çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, bir çocuğu da kucağına aldı.

Karnelerinin nasıl olduğunu sorduğu çocukların, takdir aldıklarını söylemesi üzerine Erdoğan, çocukları "Maşallah hepiniz takdir almışsınız." diyerek tebrik etti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, "Başımız sağ olsun. Hiç endişe etmeyeceğiz. Bu felaketler, bizim aşamadığımız felaketler değil. Bunları Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Kastamonu'da, Giresun'da da aştık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüşerek sorunlarını dinledi.

Bir depremzedenin, "Kiracılar ne olacak? Onlara ev yapılmayacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, herkese ev yapılacağını söyleyerek, bunun için bir yıl müsaade verilmesini istedi.

Başka bir depremzedenin "Ev sahiplerine ev yapılacak, kiracılara böyle bir şey yokmuş. Biz size güveniyoruz." sözleri üzerine de Erdoğan, "Onlara da kolay ödeme planı yapacağız. O ödeme planıyla daha sonra uzun vadeli olarak ödeyip bu evlere sahip olacaklar. Ama bize bir yıl müsaade. Biz bir yıl içerisinde bu evleri inşallah yapacağız. Şu anda talimatları verdik. Bu evlerle ilgili çalışma başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakından ilgilendiği bir çocuğun, babasının nerede olduğunu sormasının ardından, gönüllü olarak arama kurtarma çalışmasına katıldığı bilgisinin verilmesi üzerine de "Maşallah. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırıyor
Barzani Yardım Vakfı ekipleri Gaziantep'te depremzedelerin yardımına koştu
Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi
STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmak için "tek yürek" oldu
Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kenti ziyaret etti

DSÖ'den Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen 400 bin kişiye sağlık malzemesi desteği

Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi

Adıyaman'da bir kişi enkazdan 105 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da bir kişi enkazdan 105 saat sonra kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Adıyaman’da enkaz altında kalan kişi 107 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’da enkaz altında kalan kişi 107 saat sonra kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet