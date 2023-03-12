Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz." açıklamasında bulundu.
Hatay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Defne ilçesindeki Konteyner Sahra Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarmaktan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.