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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz." açıklamasında bulundu.

12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Hatay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Defne ilçesindeki Konteyner Sahra Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarmaktan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin." ifadelerini kullandı.

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