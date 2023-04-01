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Gündem, Asrın felaketi

"Çocuk serası"nda yetişen ürünler depremzedelere aş oluyor

Mersin'in Erdemli ilçesindeki "Çocuk Serası"nda miniklerin ürettiği sebzeler, depremzedeler için yemek yapımında kullanılıyor.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
"Çocuk serası"nda yetişen ürünler depremzedelere aş oluyor

Mersin

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Doğa Müfettişleri" projesi kapsamında kurulan çocuk serasında hasat edilen ürünler, belediyenin Gastronomi Merkezinde depremzedelere aş oluyor.

Serada çevre ve doğa eğitimi alan Şehit Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, tohumların atılmasından mahsullerin hasat edilmesine kadar üretim sürecinin her aşamasında yer alıyor.

Domates, biber, patlıcan, salatalık, maydanoz, roka gibi birçok sebze yetiştiren minik öğrenciler, ilk hasadı da Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile yaptı.

"Çocuklara doğa bilincini aşılamaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tollu, proje kapsamında çocuklara doğa bilincini aşılamayı amaçladıklarını belirtti.

Çocuk serasında üretilen mahsullerin hayırlı işlerde kullanıldığını aktaran Tollu, "Çocuklarımız sebzeyi, meyveyi sadece manavda görüyorlar. Dolayısıyla küçük yaşta da sebzenin, meyvenin nasıl üretildiğini, çocuklara burada canlı canlı sergiliyoruz. Şu anda depremden muzdarip olan vatandaşlarımızın iaşe, ibate giderlerinin büyük bir kısmını belediye olarak biz karşılıyoruz. Günde 10 bin depremzedemize yemek üretmeye gayret ediyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerin tamamı belediyemizin mutfağında depremzedelere aş olarak dönüyor." ifadelerini kullandı.

Minik öğrenciler de hasat yaptıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

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