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Dünya, Asrın felaketi

BM'de depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı

Birleşmiş Milletler'de (BM), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, bunun Türkiye ve Suriye'ye etkileri ile BM kuruluşlarının faaliyetleri görüşüldü.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.02.2023
BM'de depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı

Cenevre

BM Cenevre Ofisi'nde, Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Kenn Crossley, Halep, Hama ve Lazkiye arasında depremden ciddi şekilde etkilenen bir üçgen olduğuna değinerek, "Sadece bir grup değil, tüm insanlar depremden etkilendi." dedi.

Suriye'nin kuzeybatısı da dahil olmak üzere, ortaklarıyla yaraların sarılması için geniş bir işbirliği yaptıklarına değinen Crossley, WFP'nin depremden birkaç saat sonra gönüllü barınaklarda sıcak yemek servisi için ortaklarıyla birlikte çalışmaya başladığını kaydetti.

Crossley, "Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 180 bin kişiye gıda yardımı sağlandı." dedi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki sınırın uluslararası insani yardımların erişimi için açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Crossley, bunun insani yardımın sürdürülmesi için çok önemli olduğuna değindi.

Crossley, deprem öncesi Suriye'de gıda yardımına ihtiyacı olan 5,5 milyon kişi olduğunu, bu sayının deprem sonrası daha da arttığını belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Paul Dillon, IOM'a ait insani yardım malzemesi yüklü 11 kamyonun bugün IOM'un Gaziantep'teki deposundan yeni açılan Babüsselame Sınır Kapısı'na doğru, Suriye'nin kuzeybatısına gitmek için yola çıktığını belirtti.

Dillon, 4 ilave tırın ise Babülhava Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına gitmek üzere yola çıktığını kaydederken, "Geçen hafta pazartesi gecesinden bu yana IOM İdlib'e 30 tır dolusu yardım ulaştırdı." dedi.

Türkiye'de depremin vurduğu 10 ilde 4,6 milyon çocuk yaşıyordu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, UNICEF olarak depremler dolayısıyla Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuğun yaşamını yitirmiş olabileceğinden korktuklarını ifade etti.

"Türkiye'de iki depremin vurduğu 10 ilde yaşayan çocuk sayısı toplamda 4,6 milyondu. Suriye'de ise 2,5 milyon çocuk depremlerden etkilendi." diyen Elder, çocuklar ve ailelerinin ek desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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