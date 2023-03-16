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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Asrın felaketi

Birleşik Arap Emirlikleri, ramazan ayında depremzedelere 200 ton hurma dağıtacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ramazan ayında depremden etkilenen illerde dağıtılmak üzere 200 ton hurma gönderecek.

Fevzi Kemal Karagöz  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Birleşik Arap Emirlikleri, ramazan ayında depremzedelere 200 ton hurma dağıtacak

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arap ülkelerinden Türkiye'ye yardım faaliyetleri sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Dubai'nin Ankara Büyükelçiliği koordinasyonuyla hurma taşıyan bir kargo uçağı, Gaziantep Havalimanına indi.

Kargo uçağından indirilen 28 ton hurma, AFAD'ın lojistik merkezine yönlendirildi.

BAE'nin ramazan ayına kadar toplam 200 ton hurmayı, Türkiye'ye göndereceği belirtildi.


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