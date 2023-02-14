Dolar
18.84
Euro
20.20
Altın
1,845.07
ETH/USDT
1,538.00
BTC/USDT
21,981.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman'da Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazından 207 saat sonra bir çocuk sağ çıkarıldı. - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Besni'de bazı kamu kurumları yeniden hizmet vermeye başladı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Muhammed Kaygın   | 14.02.2023
Besni'de bazı kamu kurumları yeniden hizmet vermeye başladı

Çankırı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Besni'de çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine, büyük felaketin ardından yaraların sarılması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başlayan kurumlar ile esnafı ziyaret ettiklerini anlatan Ayaz, Besni Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, Besni Sosyal Hizmet Merkezi başta olmak üzere vatandaşların acil ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak kamu kurumlarında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Ayaz, dükkanlarını açarak ilçe halkına hizmet sunmaya başlayan esnafa "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, hayatın normale dönmesine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Vali Ayaz'a inceleme ve ziyaretlerinde Besni Kaymakamı Çağlar Partal ve Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Matur eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı
Adıyaman'da depremin 207. saatinde bir kişi kurtarıldı
Kuveytli Bakan May Jasem Al Baghli, deprem bölgesini ziyaret etti
Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor
Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 46 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Benzer haberler

Adıyaman'da depremin 207. saatinde bir kişi kurtarıldı

Adıyaman'da depremin 207. saatinde bir kişi kurtarıldı

Besni'de bazı kamu kurumları yeniden hizmet vermeye başladı

Deprem bölgesinde imamlar ezanı ambulanslardan okuyor

Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı

Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı
Saatlerin 04.17'de durduğu Adıyaman'da yaraların sarılması için imkanlar seferber ediliyor

Saatlerin 04.17'de durduğu Adıyaman'da yaraların sarılması için imkanlar seferber ediliyor
Çocuklardaki deprem travmasının izleri çadır kentteki oyun alanıyla silinmeye çalışılıyor

Çocuklardaki deprem travmasının izleri çadır kentteki oyun alanıyla silinmeye çalışılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet