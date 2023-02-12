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Dünya, Asrın felaketi

Bazı Avrupa ülkelerinden, Türk vatandaşlarının depremzede yakınlarına vize başvurusu kolaylığı

İsviçre, Hollanda ve Belçika, ülkelerinde ikamet eden Türk vatandaşlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen akrabalarını ve yakınlarını geçici olarak ağırlayabilmeleri için yaptıkları vize başvurularına kolaylık tanıma kararı aldı.

Muhammet İkbal Arslan, Selman Aksünger, Selen Temizer, Behlül Çetinkaya   | 12.02.2023
Bazı Avrupa ülkelerinden, Türk vatandaşlarının depremzede yakınlarına vize başvurusu kolaylığı

Cenevre

İsviçre Devlet Göç Sekreterliği'nden (SEM) yapılan açıklamada, ülkeye girişlerde bazı istisnalar dışında hala geçerli vizenin gerekli olduğu kaydedilirken depremlerde evleri yıkılan kişilerin, bu hızlandırılmış süreçten faydalanmak için acil tıbbi destek başvurusu yapmaları gerektiği belirtildi.

İlgili kişilerin İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğundan "hızlı geçiş" formu alabileceği kaydedilen açıklamada, vize verme süreçlerinin Şengen yasalarına uygun olarak devam edeceğine değinildi.

Açıklamada, "İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğunda vize başvuru sürecine yardımcı olması için Türkiye'ye ilave personel gönderilecek. Amacımız, İsviçre'de akrabaları bulunan depremzedelerin vize başvurularının hızlı bir şekilde işleme koyulabilmesini sağlamaktır." ifadeleri yer aldı.

İsviçre makamlarının, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Türkiye'deki mevkidaşlarıyla yakın temasta oldukları da belirtildi.

Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden kurtulan ve İsviçre'de akrabaları olanlar, İsviçre'ye gelmek için SEM'e başvuru yapmaya başladı.

SEM, şu ana kadar 603 vize başvurusu yapıldığını duyurdu.

Hollanda

Hollanda'da hükümet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'den Hollanda'daki yakınlarının yanına gelmek isteyenlere "öncelikli vize randevusu" verileceği açıklandı.

Açıklamada, Hollandalıların eşleri ve yakınlarından, Hollanda'ya geçici vize başvurusu yapacak olanların telefon numaralarını Dışişleri Bakanlığının e-posta adresine bildirerek, aracı kurumdan öncelikli vize randevusu alabileceği belirtildi.

Öte yandan bazı milletvekilleri hükümetten, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinden Hollanda'daki yakınlarının yanına gelmek isteyenlere vize şartlarının hafifletmesi talebinde bulundu.

Belçika

Belçika Göç ve İltica Bakanı Nicole de Moor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birçok Belçikalının, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen aileleri var ve akrabalarını evlerinde ağırlamak istiyorlar. Bölgeden yapılan vize başvurularının daha hızlı işleme koyulması talimatı verildi." ifadelerini kullandı.

De Moor'un, ofisinden yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelerine yer verildi:

"Yıkıcı depremin görüntülerini herkes gördü. Birçok Belçikalının etkilenen bölgelerde ailesi var ve akrabalarına yardım etmek istiyor. Aile üyelerini evlerinde nasıl ağırlayabileceklerini araştırıyorlar. Bu nedenle Göçmen Bürosuna, etkilenen bölgelerden gelen insanlar için vize başvurularını daha hızlı işleme koyması talimatını verdim. Bu şekilde ailelere yardımcı oluyoruz."

Açıklamada ayrıca, depremlerden önce, depremlerden etkilenen bölgelerden gelerek ülkeye giriş yapan kişilerin Belçika'daki kalış sürelerini uzatmak için Göçmen Bürosuna başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

İngiltere'de özel vize için imza kampanyası başlatıldı

İngiltere'de de yakınları bulunan Türk depremzedelere özel vize verilmesi için ülkede imza kampanyası başlatıldı.

İngiltere parlamentosuna sunmak üzere başlatılan imza kampanyasında ülkedeki birçok Türkün deprem bölgesinde yakını bulunduğu belirtilirken hükümetin, bu kişilerin yakınlarıyla bir araya gelmesini sağlaması gerektiği ifade edildi.

İmza kampanyasına şu ana kadar 68 binin üzerinde katılım olurken 100 bin imza toplanması halinde talep parlamentoda görüşülecek.

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