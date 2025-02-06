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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da ikamet eden Abdullah Mukaddes Karakuş ailesini ziyaret etti
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Ekonomi, Asrın felaketi

Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık destek

Yardım seferberliği kapsamında Baykar tarafından Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa edilen 1012 kalıcı konut hak sahiplerine teslim ediliyor.

Tolga Yanık  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık destek Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

İstanbul

Türkiye'nin milli SİHA'larını özgün olarak geliştiren Baykar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliği kapsamında depremzede vatandaşlar için toplam 5 milyar liralık (140 milyon dolar) yardım ve bağış desteği sağladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, afetin ilk gününden itibaren sahada aktif rol alan Baykar, hem acil insani yardımlara hem de kalıcı çözümlere odaklandı.

Baykar depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla farklı alanlarda yardımlar gerçekleştirdi. Depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Baykar tarafından Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta toplam 1012 kalıcı konut inşa edildi.

Adıyaman'da 352, Hatay'da 352 ve Kahramanmaraş'ta 308 konutun inşaatına 3,4 milyar lira harcandı. Hızlı bir şekilde tamamlanan projede Ağustos 2024 itibarıyla konutların teslim süreci başlatıldı. Hak sahipleri devletin ilgili kurumlarının koordinasyonunda yapılan kura çekimiyle evlerine kavuşuyor.

Bölgedeki acil ihtiyaçların hızlıca karşılanmasına katkıda bulunuldu

Konut projesinin yanı sıra Baykar, AFAD koordinasyonunda depremzedelere destek sağlamak amacıyla 1,1 milyar liralık nakdi bağış gerçekleştirdi. Bu yardım ile bölgedeki acil ihtiyaçların hızlıca karşılanmasına katkıda bulunuldu.

Nakdi yardımın yanı sıra depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 210 milyon liralık ayni yardım yapıldı. Bu kapsamda bölgeye tırlarla gıda ve hijyen malzemeleri, giyim ve çadır desteği, elektronik ve medikal ekipmanlar, jeneratörler gibi kritik malzemeler ulaştırıldı.

Depremin ardından hızla harekete geçen Baykar ekibi, 180 milyon liralık harcamayla Kahramanmaraş'ta 520 yaşam konteyneri kurarak 2 bin kişilik geçici barınma alanı oluşturdu. Baykar Konteyner Kenti, bölgedeki barınma ihtiyacını hızla karşılamak adına aşevinden eğitim tesisine kadar tüm sosyal donatı alanlarıyla hayata geçirildi.

2,5 milyon kişilik sıcak yemek

Baykar ekipleri tarafından Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulan 4 aşeviyle depremzedelere her gün 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuldu. Aşevleri için 110 milyon liralık kaynak kullanılırken, yardım faaliyeti kapsamında yaklaşık 2,5 milyon kişilik yemek dağıtıldı.

Baykar personeli de deprem bölgesinde gönüllü faaliyetlere katılarak afetzedelerin yanında yer aldı. 150'den fazla Baykar gönüllüsü, 18 ekip halinde sahada aktif olarak görev yaptı. Baykar personeli ve gönüllüleri deprem sonrasında Kızılaya kan bağışında bulunarak, yaralı vatandaşların tedavi süreçlerine destek oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Cansağlığı Vakfı gönüllüleri de bölgede destek çalışmaları yürüttü.

120 bin çocuğa eğitim

Depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla T3 Vakfı tarafından bölgede bilim ve teknoloji atölyeleri kuruldu.

Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da toplam 13 noktada atölyeler oluşturuldu. 1000 gönüllü eğitmen ile 120 binden fazla çocuğa bilim ve teknoloji eğitimleri verildi.

Cansağlığı Vakfı da uzmanları ve gönüllüleriyle depremzedelerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek için çeşitli çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda fiziksel rehabilitasyon hizmetleri sunuldu. Psikososyal destek programları geliştirildi ve afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik birebir danışmanlık sağlandı.

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