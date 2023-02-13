Bakan Özer: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin görevlendirilmesini bu hafta başlatacağız
Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız." dedi.
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