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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Eğitim, Asrın felaketi

Bakan Özer: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin görevlendirilmesini bu hafta başlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız." dedi.

Ferdi Türkten   | 13.02.2023
Bakan Özer: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin görevlendirilmesini bu hafta başlatacağız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesiyle ilgili süreçleri bu hafta içinde başlatacağız." dedi.

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